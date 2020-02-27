مصر | الحبس 6 أشهر لـ 8 متهمين بالانضمام للإرهابية وبراءة 11 آخرين بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 6 أشهر لـ 8 متهمين بالانضمام للإرهابية وبراءة 11 آخرين بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، الحكم على 8 متهمين بالحبس 6 أشهر على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبراءة 11 آخرين.

والمحكوم عليهم بالحبس 6 أشهر هم:-

1. مصطفى محمد أحمد سلامة

2. شبانه أحمد السيد محمد

3. أسامه محمد محمد عبدالحميد

4. نشأت حمدي على أحمد

5. سعيد إبراهيم صديق

6. عاطف أمرالله على صالح

7. جمال محمد أحمد محمد

8. صلاح محمد مصطفى محمد

والمقضي ببراءتهم هم:-

1. محمد جمال متولى متولي

2. محمود السيد محمد منصور

3. أحمد سعيد رزق سعيد

4. سند أحمد رمضان عبدالمحسن

5. رمضان عيد السيد أحمد

6. أحمد خضر أحمد صالح

7. صلاح الدين حسن عبدالعزيز

8. أحمد محمد السيد حسن

9. أحمد محمد السيد حسن

10. ياسر محمد محمد عبدالعال

11. موسى شحاته محمد سلامة

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.