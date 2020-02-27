مصر | تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة ارهابية بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة.. تجديد حبس المهندس كمال نبيل محمد، وأحمد محمود شريف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.