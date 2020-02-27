مصر | إخلاء سبيل 3 متهمين من الأقصر بـ"أحداث 20 سبتمبر"

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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة.. إخلاء سبيل 3 متهمين من الأقصر على ذمة القضيه رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ" أحداث 20 سبتمبر "، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح، ونشر أخبار كاذبة.

والمتهمون هم: أيمن عبدالعظيم مصطفى، سالم أنس إبراهيم، كمال عبد العظيم بكرى.