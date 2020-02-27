مصر | إخلاء سبيل متهمة بـ "داعش الفيس بوك" بتدابير إحترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهمة بـ "داعش الفيس بوك" بتدابير إحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني إخلاء سبيل أمنية أحمد ثابت بتدابير احترازية في القضية رقم 148 لسنة 2017 لاتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش وقيامها مع آخرين بالترويج لفكر تنظيم داعش الإرهابى عبر الفيس بوك.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذة القضية مجموعة من التهم الانضمام لتولى وتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال اموالهم، واسهداف المنشات العامة والعمل على إسقاط الدولة، وتروج أفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

