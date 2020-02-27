مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مفاجآة حول الشاب المنتحر من الدور التاسع بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مفاجآة حول الشاب المنتحر من الدور التاسع بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بحلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.

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النيابة تخاطب السجون لتسليم تاجر هارب من 30 سنة بحلوان

كلفت نيابة حلوان الكلية رجال مباحث قسم حلوان، اليوم الخميس، إيداع تاجر سيارات هارب من حكم 31 حكما قضائيا تبديد ونصب، بإجمالي 30 سنة سجنا، قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وأمرت النيابة العامة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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المشدد 10 سنوات لمتهم بمحاولة اغتصاب والدته في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع في اغتصاب والدته بمصر القديمة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

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مفاجآة حول الشاب المنتحر من الدور التاسع بفيصل

أكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع، في منطقة المريوطية بشارع فيصل، يُدعي" محمد"، 26 سنة، عاطل.

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إلغاء مجازاة جراح قلب بريء من تركيب صمام مخالف

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، الجزاء الصادر ضد طبيب جراحة قلب وصدر بكلية الطب بجامعة قنا، والمتضمن عقابه باللوم عام ٢٠١٨، لارتكاب ٣ مخالفات من بينهم إجراء عملية تركيب صمامات قلب لمريضة من متبرع ورفض تسجيله بمحضر التركيب، لعدم وجود دليل ضده.

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