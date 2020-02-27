مصر | مشاهد مروعة من موقع انتحار شاب من الطابق التاسع في فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهد مروعة من موقع انتحار شاب من الطابق التاسع في فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على الصور الأولى لموقع حادث انتحار شاب في عقده الثاني من العمر من شرفة الطابق التاسع بأحد عقارات شارع فيصل الرئيسي بالجيزة.

كشف مصدر بالنيابة، عن مفاجآت جديدة في واقعة انتحار شاب من الطابق التاسع بعمارة رقم ١٠٤ بفيصل العمومي، أن الشاب يقطن بالشقة هو وأصدقائه منذ أيام بالإيجار.

وأفاد المصدر ذاته في تصريحات إلى الخليج 365، أنه كان هناك ٣ أشخاص بداخل الشقة قاموا بإنقاذه، وحاولوا رفعه من السقوط، ولكن الأشخاص كانون على وشك السقوط معه من كثرة شد الشاب المنتحر للسقوط، فيما هزلت أيادي الشباب من الإنقاذ فسقط بعد نصف ساعة من محاولتهم.

وكشفت مناظرة النيابة، بحنوب الجيزة، في واقعة الانتحار أن الجثة بها كسور في العظام وكدمات متفرقة بجسده وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

