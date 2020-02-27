مصر | سقط بعد نصف ساعة من محاولة إنقاذه.. مفاجآت جديدة في واقعة انتحار شاب بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقط بعد نصف ساعة من محاولة إنقاذه.. مفاجآت جديدة في واقعة انتحار شاب بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد المصدر ذاته في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه كان هناك ٣ أشخاص بداخل الشقة قاموا بإنقاذه، وحاولوا رفعه من السقوط، ولكن الأشخاص كانوا اقتربوا أن يسقطوا معهم من كثرة شد الشاب المنتحر للسقوط، فيما هزلت أيادي الشباب من الإنقاذ فسقط بعد نصف ساعة من محاولتهم.
وكشفت مناظرة النيابة، بحنوب الجيزة، في واقعة انتحار شاب من الطابق التاسع من شرفة منزل بفيصل، إذ تبين أن جثة به كسور في العظام وكدمات متفرقة بجسده.
وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.
وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع سقوط شاب من الطابق التاسع بإحدى عقارات شارع فيصل العمومي بالمريوطية، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وبسؤال شهود المنطقة، أفادوا أن الشاب يقطن بالمنطقة منذ مدة، وأنهم فوجئوا صباح اليوم بسقوطه، فيما رجحوا أن الواقعة انتحار.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شاب من الطابق التاسع، بأحد العقارات، بمنطقة المريوطية، بنطاق القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة شاب سقط من الطابق التاسع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.