أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يتفقد سوق الزاوية الجديدة برفقة رئيس الحي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يتفقد سوق الزاوية الجديدة برفقة رئيس الحي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، واللواء هشام عصمت عبدالحميد رئيس حي الزاوية، سوق الزاوية الجديد، والذي يتم تجهيزه للافتتاح قريبًا.

وأوضح "فوزي" أن السوق يتكون من طابقين ويحتوي على 209 باكية ويضم الطابق الأرضي 99 باكية لبيع الخضروات والفواكهة والأسماك.

وتابع "نائب محافظ القاهرة للمنقطة الشمالية"، أن الطابق الأول يضم 110 باكية، تستخدم للبقالة الجافة والعلافة والأكسسوارات الخفيفة.

ولفت إلى أنه طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للمشروعات العملاقة التي تتبناها العاصمة، يتم المتابعة المستمرة واللحظية للوقوف على كل ما هو جديد.

