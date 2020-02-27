شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين ميناء الإسكندرية وغرفة الملاحة لبحث النهوض بصناعة النقل البحرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اجتماعا مع وفد غرفة ملاحة، برئاسة محمد مصيلحي، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم عرض ومناقشة عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الأعضاء خلال تعاملاتهم اليومية مع هيئة الميناء.

تطرق الاجتماع إلي التعاون المشترك بين الطرفين من أجل النهوض بصناعة النقل البحري تم التنسيق والاتفاق بين مصيلحي وشاهين علي أن تقوم الغرفة بإعداد مذكرة بكافة المعوقات وإرسالها إلي رئيس هيئة ميناء الإسكندرية حتي يتم عرضها ومناقشتها خلال لقاء سيتم تحديده مع المجتمع الملاحي وأعضاء الغرفة رغبة للوصول إلى القرارات والتوصيات التي تعود بالنفع على الصالح العام، وذلك من أجل دعم تنفيذ استراتيجية هيئة ميناء الإسكندرية في الفترة القادمة وإزالة كافة المعوقات التي تعترض مسيرة التنمية في هذا القطاع.

وتوجه مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشكر والتقدير لهذا الاجتماع، ومن جانبه توجه شاهين بتهنئة مجلس الإدارة الجديد لفوزهم بالتزكية لفترة جديدة لعضوية مجلس إدارة الغرفة 2020-2024.