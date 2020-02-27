شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لليونسكو تختتم فعاليات الاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية حول «تعزيز دور وقدرات اللجان الوطنية العربية»، والذي عقد خلال الفترة من 24-27 فبراير الجاري.

Advertisements

وانتهت فعاليات الاجتماع إلى عدد من التوصيات، منها: أهمية تركيز اليونسكو على تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة المتعلق بالتعليم، ضرورة تطبيق برامج مبتكرة تمكن المنطقة العربية من الاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال، التأكيد على أهمية النهوض بالتعليم العالي، ضرورة مساعدة اليونسكو الدول العربية في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها وخاصة في مجالات عمل المنظمة، ومنها: قضية ندرة المياه والتغير المناخي التي تعد من أولويات الدول العربية، فضلًا عن ضرورة منح أولوية لحماية التراث الثقافي العربي في ضوء التهديدات غير المسبوقة التي يتعرض لها، ودعم قدرات الدول العربية على استعادة آثارها، الاهتمام بزيادة تمثيل عدد المواقع العربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، ودعم بناء قدرات الدول العربية في مجال الثقافة.

وأوصى الاجتماع أيضًا بدعم اللجان الوطنية العربية في تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة المتصلة بمجالات عمل المنظمة، تفعيل استخدام اللغة العربية كإحدى اللغات الست لدى الأمم المتحدة، بما يعظم من استفادة الدول العربية من عمل المنظمة، بالإضافة إلى أهمية إشراك الدول العربية في تطوير مؤشرات القياس المعتمدة في اليونسكو، إدراج التكنولوجيا في الأعمال المتصلة باجتماعات وبرامج المنظمة في إطار عملية تحديث شاملة لآليات العمل باليونسكو.

وفيما يتعلق بوظائف اليونسكو، أوصى الاجتماع بضرورة تعزيز وظيفة اليونسكو المتعلقة بدعم قدرات الدول الأعضاء، سواء القدرات البشرية أو المؤسسية، فضلاً عن تعميم أفضل الممارسات على صعيد دول العالم على نحو يمكن الدول العربية من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، كما يتيح لها أيضًا فرصة إشراك خلاصات تجاربها، مع تعظيم الاستفادة من منصة اليونسكو في هذا الشأن.