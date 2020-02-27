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شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة يصدر قرارًا وزاريًا مهمًا بشأن هيئة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحقيقًا لأعلى درجات الحوكمة والشفافية، أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2020م بتاريخ 26 / 2 / 2020م بتكليف هيئة الأوقاف المصرية بإنشاء سجلات دقيقة تكون متضمنة كل المعلومات الخاصة بالوقف والواقف والمستحقين والجهات الموقوف عليها وتلتزم بتحديثها دوريًا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه ستتم إتاحتها للسلطات المختصة قضائية أو رقابية عند طلبها دون إبطاء.
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