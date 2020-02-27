شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يعلن موعد ومكان تلقي العزاء في الرئيس الراحل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء نجل الرئيس الراحل حسني مبارك أن الأسرة ستتلقى العزاء للرجال والسيدات، غدا الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وأضاف علاء في تدوينة عبر «تويتر» باسم الأسرة بـ«تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل».

وتابع: «جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون»

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واستطرد: «نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غداً الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء، بمنطقة المراسم بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير مثّل مصر الرسمية، بمشاركة كافة القيادات التنفيذية، وأيضًا الشعبية، ممثلا في عدد كبير من محبيه ورموز نظامه السابق وبعض وفود الدول العربية وممثلي الدول والسفارات الأجنبية، وبعد إطلاق المدفعية الطلقات عملا بمراسم الجنازات العسكرية للرؤساء، سار النعش مغطى بعلم مصر، وصافح الرئيس السيسي جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق مقدمًا واجب العزاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر، وحمل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق النعش وسط المشيعين، وشهد محيط المسجد تكثيف الإجراءات الأمنية واستعدادات الفرق العسكرية المشاركة في الجنازة قبل صلاة ظهر الأربعاء، حيث وصل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في طائرة هليكوبتر برفقة نجليه، وهبطت في باحة المسجد تمهيدًا للصلاة عليه، وظهر كل من علاء وجمال مبارك وبدى الحزن يخيم عليهما بعد وصول الجثمان مباشرة إلى المسجد، وأدى الحضور صلاة الجنازة على الراحل وبعدها حمل نجلا مبارك جثمان والدهما إلى خارج المسجد ليتم وضعه على عربة التشييع التي تجرها الخيول، كما ظهر حفيد الرئيس الأسبق عمر علاء مبارك.

وشملت قائمة الحضور من الأجهزة التشريعية والتنفيذية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، والمستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومن رجال ورموز نظام الرئيس الراحل مبارك، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق واللواء زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، وأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والقيادات العسكرية والشرطية.

ونُقل جثمان مبارك بطائرة من مسجد المشير إلى مقبرة الفقيد بشرق القاهرة بمنطقة مدينة نصر، حيث تم تجهيز مهبط خاص للطائرات لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق.