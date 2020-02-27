شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى إعلان حالة الحداد العام لوفاة مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٠ ، ونصت المادة الأولى علي : تعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً علي وفاة الرئيس الاسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ وحتي غروب شمس يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ .. نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.

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