رئيس الأركان يلتقى قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سكوت هاول قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً . تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين . وأكد الفريق محمد فريد علي عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط . Advertisements كما أشاد قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين . حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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