شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة البابا فرانسيس بوعكة صحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفاتيكان اليوم الخميس إصابة البابا فرانسيس بوعكة صحية غاب على إثرها من قداس الخميس، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية. واضطر البابا فرانسيس إلى إلغاء قداس مخطط له فى روما بعد إصابته، وقال متحدث إن البابا سيستمر بمتابعة أعماله اليومية، لكنه فضل البقاء داخل الفاتيكان بدلاً من السفر عبر المدينة،ولم يكن هناك أي حديث من الفاتيكان عن طبيعة مرضه، لكنه شوهد وهو يسعل وينفّ خلال قداس الأربعاء.



البابا فرانسيس

بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس

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