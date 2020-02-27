شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية» تقبل دعوي محامي مصري ضد حكومة الوفاق الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبلت المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التي أقامها المحامي المصري سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ضد حكومة الوفاق الليبية بسبب دعمها للمليشيات المسلحة والقنوات الفضائية التي تمولها جماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا في عدد من الدول وما ترتب على ذلك من جرائم ضد الإنسانية.

وقال «عبدالحافظ» في تصريحات صحفية، الخميس، إن الجنائية الدولية حركت الدعوى التي وصلتها يوم 29 ديسمبر 2019 عبر مكتبها المعني في ليبيا إلى المختصين في المحكمة للبدء في عملية التقاضي، والتي تتضمن جمع المعلومات وتحليلها عبر خبراء الجنائية الدولية المعنين بالتحقيق في الملف الليبي.

وأضاف: "اتهمت الدعوى التي اختصمت حكومة الوفاق في طرابلس كلا من، سليمان على ‏سليمان دوغة، رئيس قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من ‏دولة تركيا‏، ونعمان ‏بن ‏عثمان، عضو سابق في الجماعة الليبية المقاتلة ‏فرع تنظيم القاعدة في ليبيا والمقيم في بريطانيا ‏بالاشتراك في جريمة التحريض على العنف والقتل عبر ‏خطاب يستخدم مفردات تحض على الكراهية ضد أفراد الجيش العربي ‏الليبي وتحريض الشباب الليبي على حمل السلاح وارتكاب جرائم القتل ‏الجماعي خارج نطاق القانون".

ووفقًا لعريضة الدعوى فإن الجرائم السابقة تقع تحت بند الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل ‏فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 5 من نظام روما ‏الأساسى والذى ينص على نظر المحكمة لأشد الجرائم خطورة موضع ‏اهتمام المجتمع الدولي وبينها الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والتى ‏عرفتها المادة 8 من نظام المحكمة بانها الجرائم التي ترتكب في إطار ‏خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه ‏الجرائم‎ ‎بالاضافة إلى الانتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف ‏المؤرخة 12 أغسطس 1949.

ويدخل في اختصاص المحكمة ‏جرائم التحريض على القتل العمد في في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي ‏طابع دولي، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات ‏جنيف الأربع، وهي الجرائم المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكًا ‏فعليًا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا ‏سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال والتحريض على ‏استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه ‏والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب‎ ‎والاعتداء على كرامة الشخص‏، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة‎.‎

وقالت الدعوى إن تلك الاتهامات تقع في اختصاص المحكمة وفق قرار مجلس رقم 1970 (2010)، والذي أحال الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنظر المحكمة في الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين ‏والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.

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وأكدت الدعوى أن المذكوران ارتكبا جرائم التحريض على العنف والكراهية عبر ‏وسائل الإعلام لدعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق التي ‏تشكلت وفق اتفاق الصخيرات ولم يعترف بها البرلمان الليبى المنتخب، ‏وهما من أعضاء التيارات الدينية المتشددة ويستخدمان منابر إعلامية غير ‏شرعية تبثها دولة تركيا للتحريض على جنود الجيش الوطني الليبي، ‏وقتل قائده المشير خليفة حفتر، وتهديد افراد الجيش ومن يساندوهم من ‏المدنيين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حقهم، وهو الأمر الذي ‏ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية وعزز حالة الفوضى وعدم الاستقرار ‏فى ليبيا، وكان من شأن ذلك التحريض أن أوقع الآلاف القتلى من ‏العسكريين والمدنيين خلال السنوات السابقة.‏

واتهمت عريضة الدعوى استخدم المذكوران وفق الدعوى منابرهم الإعلامية غير الشرعية في دعم وتوفير ‏الغطاء الاعلامى لقيام الجماعات المسلحة المتحالفة مع الوفاق بارتكاب ‏جريمة التهجير القسرى للمدنيين من قرى ليبية ثم فرض سيطرتهم عليها، ‏كما تقوم قناة ليبيا الأحرار ببث برامج تدعم الجماعات المسلحة وتقوم ‏بنشر الشائعات وتلفيق الاخبار عبر مواد مصورة وهو ما يمثل أيضًا ‏إنتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية ‏التى تعمل بها وسائل الإعلام، ‏وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق ‏الإنسان التي تحميه من ‏الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي ‏أوردها مجلس حقوق ‏الإنسان ‏بالأمم المتحدة، ‎تحت عنوان ‏الحدود «المسموح ‏بها» ‏المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمى الدول ‏الأعضاء في الأمم ‏المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة ‏وتحمى الخصوصية ‏فى ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها ‏وتمنع ‏صحافة ‏‏«الكراهية»، خصوصًا التي تشجع على العنصرية أو ‏الكراهية ‏العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎.‎

واعتبر عبدالحافظ أن هذه الجرائم التي ارتكبها المذكوران تضعهما تحت طائلة المادة 25 من ‏نظام المحكمة الاساسى والذى يعطى للمحكمة ‏‎ ‎اختصاصا على الأشخاص ‏الطبيعيين الذين ارتكبوا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سواء بصفته ‏الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر ‏عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائياً‎ ‎او قام بالأمر أو الإغراء بارتكاب، ‏أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها‎ ‎او قام بتقديم ‏العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه ‏الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها‎ ‎وايضا المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، ‏يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ‏مضيفا بأنها تشترط أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم‎ ‎إما بهدف تعزيز النشاط ‏الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض ‏منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة‎ ‎أو مع العلم ‏بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة‎ ‎وبينها ما يتعلق بجريمة الإبادة ‏الجماعية أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة ‏الجماعية‎.‎

وتابع عبدالحافظ، الدعم الصريح لجرائم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق يضعها في ‏منزلة الشريك المتضامن في كل الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها ‏مليشيات تلك الحكومة غير الشرعية وهو ما سبق وأن طبقته المحكمة في ‏قضية الاعلامى الرواندى فرديناند ناهيمانا الذي ادين من المحكمة ‏بالمشاركة في الإبادة الجماعية في رواندا استنادا لتحريضه على الكراهية ‏والتمييز والقتل عبر وسيلة إعلامية.‏

واعتبر عبدالحافظ الممارسات التي ارتكبها المذكروان انتهاكا لنص المادة 20 ‏الفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ‏حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية ‏أوالدينية تشكل ‏تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، وقد صدر قرار‏ من الجمعية ‏العامة للامم المتحدة سنة 1947 يسمح للدولة لمكافحة نشر ‏الانباء المزيفة ‏والمشوهة وصدر قرار من منظمة اليونسكو سنة 1970 حول ‏اسهام ‏وسائل الاعلام في تعزيز التفاهم والتعاون خدمة للسلام ورفاهية ‏الانسان ومناهضة الدعاية للعنف ‏في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ‏سنة 1978 بمنح الدول ان تتخذ من الاجراءات ما ‏عليها من التزاماتها ‏الخاصة بحرية الاعلام والتي تم اقرارها دولياً لمواجهة ‏الظروف ‏الاستثنائية التي تواجهها الدولة كما اصدرت لجنة القضاء على التمييز ‏العنصري التوصية رقم 35 والتى تقتضي بموجب منطوقها ‏من الدول ‏الأطراف اعتماد تشريعات لمكافحة خطاب التحريض على ‏الكراهية ‏العنصرية ضمن نطاقها.

وتنشر «المصري اليوم» مذكرة رد المحكمة الجنائية الذي جاء فيه «أن المعلومات التي تلقتها المحكمة ذات الصلة اللاحقة، بشأن الوضع في ليبيا، سوف تضاف إلى المعلومات التي تم تحليلها وإحالتها إلى موظفي المكتب المعنيين لاتخاذ الإجراء المناسب».

وأكدت المذكرة «إن المكتب يحقق الآن في الوضع في ليبيا، لافتة إلى أنه في 26 فبراير 2011، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1970 (2010) وأحال الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،، على أساس المعلومات التي تم تقييمها وتحليلها، وفي 3 مارس 2011، قرر المدعي العام أن المعايير القانونية لفتح تحقيق في الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، قد استوفيت، وتم فتح التحقيق».