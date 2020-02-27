شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر»: بناء المستوطنات تعدٍ صارخ على حقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات إعلان الكيان الصهيوني بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرًا هذا القرار تعديًا صارخًا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين.

وأكد الأزهر، في بيان له، الخميس، على موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرًا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع، لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض، وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق.

وأضاف البيان: «يطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات كافة للوقوف ضد هذه الخطوات التصعيدية التي يتخذها الكيان الصهيوني، والتي تدفع الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيد»، واصفًا هذه القرارات بـ«الخارقة» لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية، ومنافية تمامًا لما نصت عليه مواد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها».