شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، القرار رقم 3074 لسنة 2020، بندب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وندب ضياء الدين إبراهيم ابو العزم، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة فاقوس، وندب وجيه صدقي أحمد، رئيس مركز ومدينة فاقوس، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبوكبير، وندب محمد حسن محمد، نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات، وندب حمدي حمد نصر، كبير أخصائيين اقتصاد وتجارة بالديوان العام، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، وندب ثناء فوزي محمود، نائب رئيس حي ثان الزقازيق، للعمل بوظيفة رئيس حي ثان الزقازيق.

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف كلٍ من البربري حسيني السيد، رئيس مدينة القنايات، وماجي وديع حكيم، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، وأحمد جابر محمد، رئيس حي ثان الزقازيق، ونقلهم للعمل بديوان عام المحافظة على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتقييم العمل وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي، وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

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«أنا عايز الشرقية تظهر بصوره جميلة».. بهذه الكلمات المحددة بدأ محافظ الشرقية اجتماعه، الخميس، برؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد، مؤكدا أن معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال ‏الفترة المقبلة، تتوقف على مدي تواجدهم في الشارع، ومتابعة أعمال النظافة ورفع ‏الإشغالات، وخلق محاور مرورية جديدة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعادة ‏الطابع الحضاري والجمال للمدن.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وتحديد ورديات العمل، من خلال تقسيم المناطق داخل الأحياء والمراكز إلى مناطق رئيسية وفرعية، وتوزيع العمال ومشرفي النظافة عليها حسب طبيعة المكان من حيث مستوي النظافة، مع سرعة التعاقد مع عمال نظافة جدد في حالة نقص العمالة، وكذلك التنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية المجاورة لتدعيم منظومة النظافة بالمعدات والآلات لحل مشكلات القمامة المتزايدة بمدينة الزقازيق والمراكز الأخرة، لافتاً إلى أنه تم رفع أكثر من 100 ألف طن قمامة خلال الـ 3 شهور الماضية، مؤكداً على ضرورة تعيين مشرفين نظافة من العاملين بالمحليات وليس العمال أنفسهم لمتابعة سير العمل وإحكام الرقابة والسيطرة عليهم للوصول إلى شارع نظيف.

وقال المحافظ رضا المواطن مرهون بتحسن مستوى النظافة وحسن تقديم الخدمة له ‏، مؤكداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الاهتمام بمنظومة النظافة والكنس وشفط الأتربة والسفوحة، وقص الأشجار ودهان البلدورات وغسيل الأرصفة، وغلق المقاهي غير المرخصة، وإزالة الإشغالات والتعديات، والالتزام بدهان البلدورات داخل المدينة باللونين الأبيض والأخضر، والطرق السريعة بالأبيض والأسود.

وأكد محافظ الشرقية انه سيقوم بمتابعة تنفيذ تعليماته على الطبيعة، وبشكل مستمر في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأمر كلا من رئيس مركز ومدينه الزقازيق وحي أول وثان بشن حملة نظافة وإشغالات مكبرة وفورية، يشعر بعدها المواطن أن هناك عمل حقيقي ينفذ على أرض الواقع.