شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: إجراءات رادعة ضد إعلاميين حرضوا على العنف في مباراتي السوبر والقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس لجنة الشكاوى، إن المجلس سيتخذ إجراءات رادعة في اجتماعه، الأحد المقبل، ضد عدد من البرامج التليفزيونية والصفحات الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعدد من الصحف والمجلات بناء على التجاوزات الجسيمة التي تم ارتكابها خلال الفترة الماضية فيما يخص التغطية الرياضية لمباراة الأهلى والزمالك في بطولتي السوبر والدوري العام.

وأضاف «شوقي»، في تصريح له، أن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعا لها، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير لجنتي الرصد وأداء الإعلام الرياضي التابعتين للمجلس، لافتا إلى أنه سبق وأن أنذر المجلس عددا من الوسائل الإعلامية الرياضية بالالتزام بالمعايير لكن تبين من التقارير استمرار التجاوزات والانتهاكات والمخالفات الجسيمة للمعايير الإعلامية، وتابع: «من المنتظر أن تتضمن التوصيات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الإعلاميين لاتهامهم بالتحريض على العنف والكراهية والفتنة الكروية».

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ولفت إلى أن لجان المجلس تتابع تقارير الاداء الاعلامي فيما يخص مخالفات البرامج التليفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية خلال اجتماعها.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن اللجنة ستناقش شكوى مقدمة من النائب جلال عوارة ضد الدكتور خالد أبوبكر المذيع بقناة أون، حيث تهكم على حديث للنائب تحت قبة البرلمان فيما يخص الدور الغائب في العديد من الكتب المتداولة والتي تحمل مخالفات جسيمة للقيم الأخلاقية للمجتمع.

وأوضح عضو المجلس أن اللجنة تناقش في اجتماعها تقارير الرصد بشأن الفيديوهات المتداولة للإعلامية منى عراقي بقناة النهار، كما تناقش شكاوى أخرى ضد برامج تليفزيونية وصفحات شخصية على «فيس بوك» متهمة بانتهاك المعايير التي وضعها المجلس.