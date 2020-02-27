شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ونائبة وزير السياحة يشهدان افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة والضيافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، افتتاح المؤتمر الدولى الثانى عشر للسياحة والضيافة والتراث الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم خلال الفترة من 27 – 29 فبراير الجارى بمركز التدريب الإقليمى التابع لجامعة الفيوم على ساحل بحيرة قارون، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة الفيوم وجامعة الفيوم.

وألقى محافظ الفيوم كلمة رحب فيها بالحضور مقدماً شكره للقائمين على هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن جامعة الفيوم تعد حاضنه للمحافظة ومحوراً مهماً للتنمية بها، مؤكداً على التحلى بالنظرة الايجابية لدى الباحثين واهمية التكامل بين مختلف القطاعات، لافتاً الى أن الدولة المصرية يعاد صياغتها بشكل مختلف بقيادة سياسية واعية من خلال التوظيف الامثل للمعالم الحضارية، مؤكداً على ان كل فرد من المجتمع لابد ان يتحمل المسؤلية تجاه وطنه.

وأضاف محافظ الفيوم أنه لابد من إعادة رسم الخريطة السياحية والاثرية للمحافظة بشكل جديد مع زيادة الاهتمام بالمميزات النسبية لكل موقع بها، مشيراً الى ان ملف السياحة والاثار من الملفات المهمة التي يجب دراسته بشكل متكامل، موضحاً ان الاساليب العلمية الحديثة هي السبيل بالارتقاء بكافة القطاعات مما يؤدي الى الاستفادة بكافة المقومات والامكانات الموجودة على ارض المحافظة.

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وفي نهايه كلمته أعرب محافظ الفيوم عن أمله في أن يحقق المؤتمر اهدافه المرجوة وان يتم تطبيق مقترحات وتوصيات المؤتمر على ارض الواقع بما يعود بالنفع على البحث العلمي وقطاع السياحة والاثار.

وأشارت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، إلى أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية من خلال دمج وزارتي السياحة والاثار بوزارة واحدة، يؤدي بالضرورة بالارتقاء بهذا القطاع ورفع المستوى المعيشي للعاملين به، لافتة الى ان الدولة المصرية تنتظر اكبر حدث دولي في تاريخها المعاصر بالترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة الى انه تم تجديد قصر البارون فضلاً عن نقل الممياوات الملكية من المتحف الكبير الى متحف الحضارة بجانب الارتقاء والاهتمام بالحرف اليدوية.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تغيير الصورة الذهنية لدى السائحين تجاه محافظة الفيوم، وتحسين المراكز التنافسية للسوق السياحية بالمحافظة، والعمل على التوظيف الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والبيئية والتراثية بالمحافظة والترويج لها بالشكل الذى يليق بحضارة الفيوم.

ويرتكز المؤتمر على عدة محاور هى الروبوتات والذكاء الاصطناعى ودورهما فى تطوير الخدمات السياحية وأثر ذلك فى صناعة السياحة والتراث، والاقتصاد غير الرسمى وأثره على صناعة السياحة، كما تشمل المحاور مدن الجيل الرابع ومستقبل صناعة السياحة، والاستدامة فى إدارة التراث ومؤسسات السياحة والضيافة، والهوية والتمييز والتسويق فى الضيافة، والمقاصد السياحية والتراثية، والاتجاهات الحديثة فى إدارة وتنمية الموارد البشرية، وأنماط السياحة التعليمية والميسرة والرياضية والترويحية وسياحة الغذاء، فضلاً عن حضارات وآثار العالم والدراسات المتحفية والتراثية، ودور مؤسسات المجتمع المدنى وتأثييرها فى صناعة السياحة.

