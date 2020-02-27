شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية لـ2 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل، محاكمة أربعة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، لجلسة الثاني من شهر يونيو القادم، للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من عام 2018، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كل من «عبدالله. ف. س»، 28 عاما، راعي مواشي، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، و«نهلة. م. س»، 18 عاما، ربة منزل، ومقيمة عبين شمس القاهرة، و«حسن. ع. س»، 23 عاما، راعي مواشي، ومقيم بالملاك التل الكبير الإسماعيلية، و«سلامة. ع. ن»، 55 عاما، راعي مواشي، ومقيم بالقصاصين الإسماعيلية، لحيازتهم كمية من جوهر الهيروين المخدر، وأسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش ومسدس وذخيرة دون ترخيص.

تحرر محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.