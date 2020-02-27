شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: نثمّن قرارات رئيس جامعة القاهرة بخصوص أطباء الامتياز.. وننتظر باقي الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرت نقابة الأطباء عن سعادتها من قرار رئيس جامعة القاهرة، برفع قيمة مكافأة طبيب الامتياز إلى 80%، من إجمالي ما يتلقاه الطبيب المقيم، وفتح باب التحويل لمن يسكنون بعيدا عن القاهرة.

Advertisements

وقال بيان النقابة: «تثمن نقابة الأطباء القرارات إلى اصدرها الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لصالح اطباء الامتياز بقصر العيني، وتنتظر الاستجابة المماثلة من باقي الجامعات لتهيئة مناخ عمل وتدريب حقيقي لأطباء الامتياز».

وأضاف البيان: «جاءت قرارات جامعة القاهرة كالتالي: (الالتزام بتطبيق قانون المرتب ٨٠ ٪؜ لأطباء الامتياز، وفتح باب التحويل لمن يقطنون خارج النطاق الإقليمي لجامعة القاهرة بخمسين كليو متر ولا يشمل هذا من له فرصة الترشح كطبيب مقيم. وطبقا للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٩، والإمضاء تحت إشراف مسؤول التدريب ومدير المستشفى الفرعي، وعلى المستشفيات عمل برنامج تدريبي اجباري على أعلى مستوى وليس مجرد حضور، وتطبق أعلى معايير السلامة والأمان ومكافحة العدوى طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية)».

وتابع: «تضمنت قرارات رئيس جامعة القاهرة تقييم طبيب الامتياز ومهامه طبقًا للائحة والبرنامج التدريبي المقرر ومتطلبات امتحان مزاولة المهنة، ولا يكلف بأي مهام خارجة عن هذا النطاق، ويتم عمل تقييم كل شهرين لتلافي السلبيات وتحسين الأداء، وخصم ٥٠٪؜ على الإقامة بالمدن الجامعية».