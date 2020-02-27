شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نتعامل بجدية مع جهات التمويل المحلية والعالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تبذل جهود كبيرة للوفاء بكافة الالتزامات المالية في موعدها دون أي تأخير تأكيداً على مدى اهتمام القطاع بجدية التعامل مع جهات التمويل المحلية والعالمية.

وأشاد «شاكر» خلال استقباله، الخميس، مسؤول ملف الطاقة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والمدير المساعد لمسؤول ملف الطاقة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ونائب رئيس مكتب البنك بالقاهرة ومصرفي رئيسى بقطاع الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

من جانبه، أشاد ممثلو البنك بالعلاقات المميزة بين قطاع الكهرباء والبنك مقدمين الشكر للقطاع على الانتظام في سداد المستحقات في موعدها مما يعكس التزام القطاع تجاه كافة الجهات المانحة والمستثمرين.

كما أكد شاكر أيضاً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكتى النقل والتوزيع.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.

Advertisements

كما أكد على الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية مشيراً إلى أن هذا يتطلب الاهتمام بمراكز التحكم وهو ما تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها، مشيرًا إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال مؤكداً أن القطاع يعمل جاهداً لتوفير قدرات التوليد الكهربائية بصورة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية.

أكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأضاف أن القطاع حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي، حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربى وكذا الربط الثنائي مع دولة السودان، هذا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الإفريقي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي «جيديكو» بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتي عام 2050، وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي في المنطقة.

وأعرب الوزير عن اهتمام القطاع بالتعاون مع البنك في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وأيضاً تحسين وتطوير مراكز التحكم بالتوزيع، رفع كفاءة وتحديث محطات المحولات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وتخزين الطاقة واستخدام البطاريات اللازمة لذلك.

وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة ،كما أشادوا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معربين عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود في محطات الكهرباء.

جدير بالذكر أن هناك تعاون قائم بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حيث يشارك البنك ضمن الجهات الممولة لبعض المحطات الشمسية القائمة في بنبان، كما يشارك البنك أيضاً في تمويل عدد من محطات المحولات.