شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات علي مدار الساعة بغرفة السياحة بعد قرار التعليق المؤقت لرحلات العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غرفة شركات السياحة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة، بناء علي تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب الكورونا.

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وقالت الغرفة إن هذه المتابعة تأتي في إطار متابعة الغرفة منذ فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول بشأن منع انتشار فيروس كورونا.

وقد تلقت الغرفة بيان وزارة الخارجية السعودية في هذا الصدد والذي جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين علي التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت، وعلي الفور قرر مجلس إدارة الغرفة، برئاسة حسام الشاعر، تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس، وعلي رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف علي مدار الساعة انطلاقا من حرص الغرفة علي سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم. وإذ تؤكد الغرفة التزام أعضائها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفة مؤقتة لثقتها في حرص السلطات السعودية علي سلامة وأمن المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

وتعلن الغرفة أنها قامت فور صدور القرار السعودي باتصالات علي أعلي مستوي بالجهات المسؤولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد أبدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة، وتبذل غرفة العمليات بالغرفة جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاؤها بناء علي قرار التعليق المؤقت، وتناشد الغرفة جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وأن يثقوا أن كل تلك الإجراءات للحفاظ علي سلامتهم وتؤكد الغرفة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أى أعباء إضافية أو غرامات.