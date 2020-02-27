القوى العاملة تحذر المصريين من سماسرة العمل فى خدمات الحجاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين، من الوقوع فى براثن السماسرة وشبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التى ظهرت مؤخرا من عدد من الشركات والأفراد التى تدعو السيدات والرجال من جميع المهن للعمل خلال موسم الحج المقبل فى خدمات الحجاج بالمملكة العربية السعودية، مقابل إيداع مبلغ 20 ألف جنيه كضمان.

وناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين بضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، ومراجعة وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للاستخدام"، أو مديرياتها على مستوى 27 محافظة للتأكد من فرص العمل ومعرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.

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وفى سياق آخر عقدت مديرية القوى العاملة مؤخرا ببورسعيد الاجتماع الشهرى لعمال المخابز، لمتابعة والوقوف على المستجدات والخدمات المقدمة لعمال المخابز بالمحافظة لحمايتهم ورعايتهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً.