شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سر صناعة السجق على طريقة المطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت عدسة دوت مصر تقريرا مصورا عن سجق الشارع مع أحد الباعة، والذى من خلاله سنوضح الفرق بين السجق السليم صحيا وغير القابل للاستهلاك الأدمى مفرقا بين الأمرين، كما استعرض التقرير كيفية وطريقة إعداد السجق، بطريقة شهية تسهل على ربات البيوت تجهيزه لأسرتها بمنتهى الأمان، بدلا من تناوله خارج المنزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سر صناعة السجق على طريقة المطاعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.