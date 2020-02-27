التنمية المحلية تختتم تدريب رؤساء الوحدات القروية والعاملين بمكاتب المحافظين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، احتفال مركز التنمية المحلية بسقارة بتخريج 148 متدرباً من خلال 3 دورات تدريبية نفذها المركز خلال الأسبوع الحالى وهى شبكات وأمن المعلومات للمديرين والعاملين فى مراكز المعلومات ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال الإدارة والقيادة الفعالة.

كما احتفل مركز التنمية المحلية فى سقارة بختام دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية .

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كان مركز التنمية المحلية احتفل الخميس الماضى، بتخريج 202 متدرب من خلال 4 دورات تدريبية وهى إعداد وتحرير المواد الاخبارية على الانترنت للمديرين والعاملين بإدارات البوابات الإلكترونية، وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فى مجال التميز المؤسسى فى الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجى، ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، والتخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المركز اعتمد فى خطته التدريبية لهذا العام على تطوير محتوى الدورات التدريبية المنفذة وتطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الافكار ونقدها وتطويرها.

وأشار شعراوى، إلى أنه يتم تطبيق سياسات تمكين متدربى الدورات فى محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل مركزية ومحلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم مما يساهم فى نقل المحتوى التدريبى لمزيد من العاملين وتحقيق تطور الأداء وبيئة العمل.