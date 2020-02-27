شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: بناء المستوطنات تعد على حقوق الفلسطينيين واستفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الكيان الصهيونى بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا هذا القرار تعديا صارخا على أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحين.

وأكد الأزهر على موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيونى مغتصب لأراضى غيره من الشعوب صاحبة الحق.

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولى بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للوقوف ضد هذه الخطوات التصعيدية التي يتخذها الكيان الصهيوني والتي تدفع الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيد، واصفًا هذه القرارات بـ "الخارقة" لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية، ومنافية تماما لما نصت عليه مواد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها.

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