الأزهر: بناء المستوطنات تعد على حقوق الفلسطينيين واستفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الكيان الصهيونى بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا هذا القرار تعديا صارخا على أراضى الدولة الفلسطينية المحتلة، واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين مسلمين ومسيحين.
وأكد الأزهر على موقفه الرافض لهذه القرارات، مشيرا إلى أنَّ مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض الأمر الواقع لن تُغيِّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيونى مغتصب لأراضى غيره من الشعوب صاحبة الحق.
وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولى بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للوقوف ضد هذه الخطوات التصعيدية التي يتخذها الكيان الصهيوني والتي تدفع الوضع الحالي إلى مزيد من التعقيد، واصفًا هذه القرارات بـ "الخارقة" لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية، ومنافية تماما لما نصت عليه مواد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الدولة الفلسطينية وقضيتها.
كان قد أفاد تقرير إخبارى إسرائيلى بأن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال تصاعد الاضطرابات المدنية والعسكرية إذا ما فرضت إسرائيل سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية فى أعقاب الانتخابات المقررة الأسبوع القادم.
وكشفت صحيفة "هاآرتس" أن الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلى وغيرها من المؤسسات الدفاعية وممثلين عن وزارات الحكومة بدأوا فى تشكيل هيئة مشتركة لتنسيق استجابة موحدة فى حال اندلاع أعمال عنف واسعة فى الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرهما من الجبهات.
وأشارت إلى أن من بين السيناريوهات التي تتأهب لها الهيئة حدوث هجمات إرهابية كبيرة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل؛ وقيام فلسطينيين باقتحام مستوطنات الضفة الغربية، وقيام أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة أو من اللبنانيين باقتحام الحدود المشتركة والدخول إلى إسرائيل؛ وانطلاق صواريخ من غزة وسورية ولبنان؛ وخروج مسيرات حاشدة بالقرب من المستوطنات؛ ومحاولات التسلل بحرا وإغلاق الطرق الرئيسية.
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