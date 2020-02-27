شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يلتقى عدد من سيفراء الدول العربية بمناسبة يوم السياحة العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مساء أمس الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، عدد من سفراء الدول العربية منهم سفيرالسعودية، وسفير دولة المغرب العربي بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارات العربية، ومجموعة من الإعلاميين العرب، و ذلك بالقاعة الذهبية بقصر الأمير محمد على بالمنيل، بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العربى.
يأتى هذا اللقاء في إطار تعزيز وتنشيط حركة السياحة العربية بين مصر وأشقائها من الدول العربية لما تمثله من أهمية كبرى بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية.
جدير بالذكر أن يوم السياحة العربي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرحالة العربى ابن بطوطة، كما أن شعار الاحتفالية لهذا العام " السياحة والوظائف مستقبل واعد ".
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بأن السياحة أصبحت صناعة كبرى تعود بالنفع على اقتصاديات الدول بالعالم أجمع، داعياً العالم العربي بالاحتفال بيوم السياحة العربي يوم 25 فبراير، الذى يتوافق مع مولد الرحالة العربى ابن بطوطة، تحت شعار السياحة والوظائف مستقبل واعد، وذلك بغرض زيادة الوعي حول أهمية صناعة السياحة لما تحققه من مردود اقتصادى واجتماعي وثقافي عربيا وعالمياً.
مشيراً بأن المنظمة العربية للسياحة عندما وضعت استراتيجيتها العامة للسياحة للعالم العربى أكدت من خلال رؤيتها مدى أهمية تفعيل دور السياحة فى تعظيم الميزة النسبية والتنافسية للدول العربية كمنطقة جذب سياحى تقديراً لدور صناعة السياحة كقاطرة للاقتصاد الوطنى لتوفير العملات الصعبة وفرص العمل بأعتبارهم من اهم عوامل التنمية المستدامة انطلاقا من دورها كحلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص.
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