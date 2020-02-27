شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوى الأول لكلية الخدمة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور زغلول عباس حسنين القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية فعاليات الملتقى السنوى الأول، الذى نظمته كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان أقسام التخطيط الاجتماعى بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية فى مصر بعنوان التخطيط الاجتماعى بين الواقع والمأمول، بحضور بعض عمداء كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وأساتذة التخطيط الاجتماعى بالجامعات المصرية.
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يهدف الملتقى إلى تبادل الرؤى حول واقع التخطيط الاجتماعى فى الكليات والمعاهد، إلى جانب وضع رؤية موحدة لتحديد القضايا التى يجب تناولها بالبحث والدراسة، وإعداد خطة بحثية موحدة لأقسام الخدمة الاجتماعية.
وتضمن الملتقى الحديث عن رؤية لأهم القضايا والمحاور التى يتناولها البحث والدراسة من قبل الباحثين.وأعضاء هيئة التدريس فى ضوء الخطط الاستراتيجية للكليات والمعاهد ورؤية مصر 2030، ومناقشة رؤية قسم التخطيط نحو مخطط اجتماعى متميز علميا ومهاريا بما يساهم فى المنافسة المحلية والإقليمية والدولية فى سوق العمل.
كانت جامعة حلوان شهدت إفتتاح المؤتمر الدولى الثانى والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث.
وترأس المؤتمر بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث فى إطار التحول والتمكين الرقمى فى المجتمع والرؤى المستقبلية، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى، رئيس لجنة قطاع التعليم النوعى والأقتصاد المنزلى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق.
وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة قضايا واتجاهات حول التمكين الرقمي في التعليم، والبيئات التربوية في ظل اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، تجارب لتطبيقات اقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على التعليم، توجهات البحث التربوى فى التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة.
ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر ورش عمل يحاضر فيها نخبة من رموز العلم والتكنولوجيا والنشر فى مصر والعالم العربي، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق.
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