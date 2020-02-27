شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشهد الملتقى السنوى الأول لكلية الخدمة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور زغلول عباس حسنين القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية فعاليات الملتقى السنوى الأول، الذى نظمته كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان أقسام التخطيط الاجتماعى بكليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية فى مصر بعنوان التخطيط الاجتماعى بين الواقع والمأمول، بحضور بعض عمداء كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وأساتذة التخطيط الاجتماعى بالجامعات المصرية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يهدف الملتقى إلى تبادل الرؤى حول واقع التخطيط الاجتماعى فى الكليات والمعاهد، إلى جانب وضع رؤية موحدة لتحديد القضايا التى يجب تناولها بالبحث والدراسة، وإعداد خطة بحثية موحدة لأقسام الخدمة الاجتماعية.

وتضمن الملتقى الحديث عن رؤية لأهم القضايا والمحاور التى يتناولها البحث والدراسة من قبل الباحثين.وأعضاء هيئة التدريس فى ضوء الخطط الاستراتيجية للكليات والمعاهد ورؤية مصر 2030، ومناقشة رؤية قسم التخطيط نحو مخطط اجتماعى متميز علميا ومهاريا بما يساهم فى المنافسة المحلية والإقليمية والدولية فى سوق العمل.

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