محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل -مقيم بدائرة المركز) وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول). من ناحية أخرى تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط من ضبط (عاطل -مقيم بدائرة القسم -مسجل شقي خطر سرقات بالإكراه وسبق اتهامه في 22 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، سلاح أبيض، ضرب")، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين، لفافة كبيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، تليفون محمول). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر البانجو في حملة أمنية بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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