بعد 8 وقائع.. ضبط عصابة لسرقة مركبات "التو توك والدراجات النارية" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك.

تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، أفادت قيام (عاملين لهما معلومات جنائية مسجلة، حاصل على دبلوم -مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك عن طريق المغافلة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجـراءات تم إعداد عدة كمائن ثابتة ومتحركة أسفر احدها عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك عن طريق المغافلة، وبإرشادهم تم ضبط (8 دراجات نارية ومركبتي "توك توك" مبلغ بسرقتها) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.