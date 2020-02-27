بكسر الزجاج.. ضبط المتهمين بسرقة محتويات سيارة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لاشتراكهما في واقعة سرقة محتويات سيارة أحد المواطنين، بمنشأة ناصر.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من أحد الأشخاص باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه وسرقة (3 هواتف محمول، مبلغ مالي-حافظة بداخلها كارنيهات -فيزا كارد) حال توقفها بدائرة القسم.

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توصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق-37 سنة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية مسجلة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة "ملك والده" من خلال أحد الكمائن المعدة خصيصاً لضبطه، وبحوزته (هاتفين محمول-مبلغ مالي-جهازين كمبيوتر محمول "لاب توب" ).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر بأن الهاتفان والمبلغ المالي المضبوطان بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقه باقي المبلغ المالي على شراء المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتخلصه من الحافظة بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن باقي المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سيء النية" (عامل-37سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.