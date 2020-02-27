حقيقة التعدي علي أحد لاعبي كرة القدم بالمهندسين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي على لاعب نادي الزمالك إمام عاشور، داخل شقته، وإتلاف سيارته أثناء وقوفها أمام محل سكنه بالمهندسين.

وقال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إن شهود عيان أكدوا عدم حدوث تعدي على اللاعب أو شقته أو سيارته، موضحًا عدم وجود ثمة تلفيات بسيارته.

وقال العامل المسؤول عن تنظيف السيارة، إنه لاحظ أن أحد إطاراتها فارغ بدون تلفيات فأخبر اللاعب بالأمر، مضيفًا أن اللاعب توجه بسيارته رفقة العامل لأحد محال إصلاح الإطارات، فأخبره عامل المحل أنه لا يمكن إصلاحه لتلفه نتيجة السير به فارغًا وقرر استبداله بآخر جديد.

وكان ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة النهار الفضائية، قال إن مجهولين اقتحموا منزل عاشور إمام وحطموا سيارته، فيما نفى مصدر بمديرية أمن الجيزة الواقعة.