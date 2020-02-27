لمواجهة مخططات إسقاط الدولة.. أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثانية للعاملين بالقطاع الحكومي تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة) خلال الفترة (من 23 حتى 25 فبراير الجاري) بمشاركة عدد من ممثلي العديد من الجهات الحكومية، وبحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.

وناقشت الورشة التدريبية، عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي واستعراض جهود الدولة المصرية في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة؛ والتي أثمرت عن نجاح جهود الدولة في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، والتي اعتمدت بشكل محوري على رفع الوعي لدى المواطنين بتحديات المرحلة الراهنة وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة تلك المخططات.

وقام المشاركون في ختام الفعاليات بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت القرية الرياضية، ميدان التحدي والقوى البدنية، حمام السباحة، كتائب الخيالة، مقر الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ميدان الرماية، ميادين تدريب الدفاع عن النفس، القرية التكتيكية ، ميدان التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، ميدان اللياقة البدنية بالسلاح، القرية المرورية.