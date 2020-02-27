رفض دعوى "الفيشاوي" لنقل ابنته إلى مدرسة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

رفضت محكمة أسرة الخليفة، اليوم الخميس، دعوى الفنان أحمد الفيشاوي لنقل ابنته "لينا" إلى المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، وذلك في التظلم رقم 2010 لسنة 2020 بمحكمة الخليفة.

وكان الفنان أحمد الفيشاوى تقدم بتظلم أمر وقتي لمحكمة الأسرة بالخليفة لنقل ابنته "لينا" إلى المدرسة البريطانية بالقاهرة نظرا لكثرة المصاريف التي يدفعها لها في إنجلترا.

وكانت محكمة جنح الدقي في وقت سابق، عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته "لينا".