"سيارة مقلوبة" تقود الشرطة لضبط عصابة الاتجار في الذخائر الحية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ملابسات واقعة انقلاب سيارة ربع نقل وبداخلها 2800 طلقة نارية، وتبين أنه حال استقلال 3 أشخاص يتاجرون في الذخيرة الحية، السيارة انقلبت بهم، تم ضبط أحدهم وجارِ ضبط الآخرين.

تبلغ للأجهزة الأمنية، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم وعدم وجود ثمة أشخاص بالمكان والعثور بداخل الكابينة ومحيط مكان الحادث على حوالي (2800 طلقه نارية).

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد قائد السيارة (عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته -سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص) عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين إصابته بكسر بالذراع وكدمة بالقدم وجرح قطعي بفروة الرأس نتيجة الحادث، وبمناقشته اعترف بقيامة بالإتجار في الذخائر الحية بالاشتراك مع إثنين آخرين (تم تحديدهما وجاري العمل على ضبطهما)، حيث تقابلا معه بالطريق الصحراوي الشرقي وأثناء استقلالهم السيارة قيادته اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق فقاموا بالفرار هاربين متخليين عن السيارة والمضبوطات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تحديد وضبط المتهمان الهاربان.