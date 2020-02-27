"غرفة السياحة" تكشف مصير أموال المعتمرين بعد تعليق التأشيرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن مصير أموال المواطنين الحاجزين لتأشيرات العمرة، بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "السيسي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن حقوق المعتمرين محفوظة لدى شركات السياحة التي حجزوا من خلالها البرنامج، دون قلق أو خوف نهائيا.

وأضاف: "تعليق التأشيرات وإيقاف الرحلات أمـر مؤقت، نتمنى أن يعود العمل مرة أخرى في القريب العاجل، وحق المواطنين محفوظ بنفس السعر والتفاصيل دون زيادة أو أي أعباء مالية أخرى".

وتابع نائب رئيس غرفة السياحة: "لو أراد المواطن استرداد المبلغ فلن ترفض الشركة ذلك إذا لم تحول مبلغ الحجز للمملكة أو شركة الطيران، لكن عملية استرداد المبلغ يستغرق بعض الوقت".

وأشاد السيسي بقرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب فيروس كورونا، لحماية المعتمرين القادمين إلى المملكة والمواطنين المقيمين.

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وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى الآن تخطى 300 ألف معتمر.

كان مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر، شكل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلى رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف على مدار الساعة انطلاقا من حرصها على سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم.

كانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.