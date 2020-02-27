"القوى العاملة": قبول طلبات التدريب على 8 مهن بالوادي الجديد أول مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدورة التدريبية المجانية على 8 مهن ستبدأ أول مارس المقبل في مركز التدريب المهني في مدينة الخارجة التابع لمديرية القوي العاملة بالوادي الجديد.

وأضاف وزير القوى العاملة -في بيان اليوم الخميس- "إنه سيتم تنظيم هذه الدورة التدريبية بهدف توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة في جميع المحافظات، وتشمل هذه المهن (كهرباء التركيبات والتوصيلات - خراطة المعادن - التبريد والتكييف - لحام الكهرباء - ميكانيكا السيارات - النجارة العامة - التفصيل والخياطة - وصيانة التليفون المحمول)".

بدوره، قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد: "إن هذه الدورات تتم مجانًا؛ لتوفير عمالة فنية للدخول في سوق العمل والمشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة ومنها، مشروع إنشاء مجمع الصناعات بفوسفات أبو طرطور والذي يحتاج إلى العديد من العمالة الفنية".

وأضاف: "أن الدورة تستمر لمدة 45 يومًا ومن أهم المميزات التي يحصل عليها المتدرب، هي توفير ملابس للتدريب، والحصول على شهادة تدريب، ويتم قبول طلبات المتدربين بمكتب تشغيل الخارجة ومركز التدريب المهنى بالخارجة".