"ارتفاع 4 درجات".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة مستقر على كافة الأنحاء، وترتفع درجة الحرارة بمقدار 4 درجات.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أنه توجد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى الأحد المقبل، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها يوم السبت المقبل، مع وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري، يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أن وجود شبورة مائية في الصباح على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمساحات الزراعية، لتظل الظاهرة المسيطرة خلال هذه الفترة، ناصحا باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة طوال فترات الليل.