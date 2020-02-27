مصر | عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة بشأن الشاب المنتحر بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة بشأن الشاب المنتحر بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.
وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع سقوط شاب من الطابق التاسع بإحدى عقارات شارع فيصل العمومي بالمريوطية، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
وبسؤال شهود المنطقة، أفادوا بأن الشاب يقطن بالمنطقة منذ مدة، وأنهم فوجئوا صباح اليوم بسقوطه، فيما رجحوا أن الواقعة انتحار.
وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين العثور على جثة شاب سقط من الطابق التاسع، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.