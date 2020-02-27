مصر | عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة بشأن الشاب المنتحر بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة بشأن الشاب المنتحر بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة، بحنوب الجيزة، اليوم الخميس، في واقعة انتحار شاب من الطابق التاسع من شرفة منزل بفيصل، عن أن الشاب تعرض فور سقوطه لكسور في العظام، وكدمات متفرقة بجسده، بالإضافة لتهشم الجمجمة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما استدعت أسرة الشاب لاستماع أقوالهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع سقوط شاب من الطابق التاسع بإحدى عقارات شارع فيصل العمومي بالمريوطية، فيما طلبت تشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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وبسؤال شهود المنطقة، أفادوا بأن الشاب يقطن بالمنطقة منذ مدة، وأنهم فوجئوا صباح اليوم بسقوطه، فيما رجحوا أن الواقعة انتحار.

