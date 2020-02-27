مصر | مفاجآة حول الشاب المنتحر من الدور التاسع بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة حول الشاب المنتحر من الدور التاسع بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، أن الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من الطابق التاسع، في منطقة المريوطية بشارع فيصل، يُدعي" محمد"، 26 سنة، عاطل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، اليوم الخميس، أن المنتحر غير متزوج، وكان يقيم بالشقة محل الواقعة رفقة أصدقائه.

كانت كشفت التحريات الأولية، عن انتحار شاب بالقاء نفسه من الطابق التاسع، بأحد العقارات بمنطقة المريوطية، وإذ تبين أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، لوجود خلافات بينه وبين أهليته.

