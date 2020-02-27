مصر | تأجيل مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب" لـ 26 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"اقتحام قسم العرب" لـ 26 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب"، لجلسة 26 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.

كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأن أن يجعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف.

