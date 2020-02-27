أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يلتقي عددًا من سفراء الدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يلتقي عددًا من سفراء الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مساء أمس الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من سفراء الدول العربية منهم سفير الدولة السعودية، وسفير دولة المغرب العربي بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العربي.

كما شهد اللقاء، عدد من ممثلي السفارات العربية، ومجموعة من الإعلاميين العرب، وذلك بالقاعة الذهبية بقصر الأمير محمد على توفيق في المنيل.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز وتنشيط حركة السياحة العربية بين مصر وأشقائها من الدول العربية لما تمثله من أهمية كبرى بالنسبة للمقاصد السياحية.

الجدير بالذكر أن يوم السياحة العربي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة، كما أن شعار الاحتفالية لهذا العام "السياحة والوظائف مستقبل واعد".