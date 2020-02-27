أخبار مصر | لجنة لتوثيق تراث حزب الوفد.. و"أبو شقة": لدينا تاريخ عظيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة لتوثيق تراث حزب الوفد.. و"أبو شقة": لدينا تاريخ عظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد وجمعه وتسجيله عبر قناة وثائقية رسمية عبر موقع "يوتيوب"، تحت الإشراف الكامل لرئيس الوفد.

وتضم اللجنة كلا من: النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الوفد، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ووجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، والمهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا، وطارق تهامي، عضو الهيئة العليا ومدير تحرير الوفد.

كما تضم، الدكتورة أميرة أبوشقة، المشرفة على مبادرات الوفد، وشريف عارف، رئيس لجنة الإعلام، ومحمود علي، مدير تحرير الوفد، ومصطفى عبيد، مدير تحرير الوفد، والإعلاميتين حياة عبدون، ورانيا هاشم، ورامي السكري، صاحب إحدى شركات المرئيات، وياسر شورى، مدير تحرير الوفد، منسقًا عامًا للجنة.



وقال "أبوشقة": إن الوفد حزب عريق يمتلك تراثا عظيما وقد حان الوقت لجمعه وتوثيقه بشكل علمي وفي مكان واحد يعبر عن الوفد الرسمي.