أخبار مصر | طلاب الأدبي يرحبون بالجدول المقترح للثانوية: "جيد وبدون ضغط"

قال طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الخميس، إنه لا يوجد لديهم مشكلة في الجدول المقترح بالصف الثالث الثانوي.

وقالت نيرة أحمد طالبة بالصف الثالث الثانوي شعبة أدبي، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن الجدول بالنسبة لهم مريح خاصة وجود إجازات بين أيام الامتحانات، مشيرة إلى أنه لأول مرة يكون الجدول جيد لهذا الشكل لهم.

وأضافت ملك محمود طالبة بالشعبة الأدبية بمدرسة وجيه بغدادي الثانوية، أن الجدول لا يمثل أي ضغط عليهم، بالإضافة إلى أن الفروق بين الامتحانات جيد ومناسب للمراجعة أكثر من مرة.

وأوضح علي الشريف رئيس اتحاد طلاب مدارس السعيدية، أن طلاب أدبي لا يوجد مشكلة معهم في الجدول، مؤكدا أن الوزارة سوف تعقد اجتماع مع الطلاب خلال الأيام المقبلة لرصد أرائهم في الجدول.

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وأشار أحمد التهامي طالب أخر بالسعيدية: أنه لا توجد مشكلة في الجدول بالنسبة شعبة الأدبي، مناشدًا وزارة التربية والتعليم بأن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.