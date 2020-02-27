أخبار مصر | بيان تحذيري من القوى العاملة بشأن شركات النصب والإعلانات الوهمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان تحذيري من القوى العاملة بشأن شركات النصب والإعلانات الوهمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية وشبكات النصب والاحتيال، التي ظهرت مؤخرًا في عدد من الشركات التي تدعو السيدات والرجال للعمل خلال موسم الحج.

وحذرت "القوى العاملة" في بيان لها اليوم الخميس: بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشركات، بهدف استغلالهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، مقابل إيداع 20 ألف جنيه كضمان.

وطالبت الوزارة من المواطنين بمراجعة وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للاستخدام"، أو مديرياتها على مستوى 27 محافظة للتأكد من فرص العمل ومعرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.