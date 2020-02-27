أخبار مصر | وزيرة التضامن: إعداد دليل للرائدات الريفيات ضمن برنامج "وعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إعداد دليل للرائدات الريفيات ضمن برنامج "وعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ما تم إنجازه حتى الآن، ببرنامج "وعي" هو إعداد دليل للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة وإعداد 12 كتيبا.

ونوهت بأن الكتب تحتوي على رسائل مبسطة ورسومات كرتونية للجمهور وتدريب الرائدات الريفيات في 10 محافظات، ودمج مكون وعي في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في 144 قرية في 11 محافظة، بإجمالي 20 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 8 جمعيات أهلية في محافظة المنيا؛ لتطبيق خطة تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا بإجمالي 12 مليون جنيه، والتعاون مع الجمعيات الأهلية لتطبيق منهج وعي.

وجاء ذلك خلال احتفالية إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، راندة أبو الحسن، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمستشار أحمد فاضل، ممثل النيابة العامة.

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وحضر الحفل لفيف من ممثلي الوزارات الشريكة والمجالس القومية، وعدد من خبراء العمل الاجتماعي، وعدد من مؤسسات العمل الأهلي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورموز الإعلام وعلى رأسهم الإعلامي القدير مفيد فوزي والإعلامي طارق علام.

ويعد برنامج "وعي" الذي تطلقه الوزارة، منهجا متكاملا للقضايا المجتمعية في إطار الاستثمار في البشر ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وإدماج هذه الرسائل في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما يهدف إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

ويقوم "وعي" بتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.