أخبار مصر | وفد ياباني يشيد بمركز تدريب المستقبل في "قوى عاملة الإسماعيلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد ياباني يشيد بمركز تدريب المستقبل في "قوى عاملة الإسماعيلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، اليوم الخميس، مركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في إطار التعاون بين الوكالة ووزارة القوي العاملة، حيث تفقد 18 ورشة يضمها المركز للوقوف على أوجه الدعم الفني والتقني الذي يمكن أن يقدمه الجانب الياباني الذي أبدى إعجابه بمستوى الورش التدريبية بالمركز.

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية: إنه تم إطلاع الجانب الياباني على البرامج التدريبية التي يقدمها المركز لشباب الخريجين في مجال التدريب التحويلي، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل، والجهود التي يقوم بها وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تطوير 38 مركزا ثابتا للتدريب المهني، وبرامج التدريب.