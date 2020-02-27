أخبار مصر | سعفان: بدء قبول طلبات التدريب على 8 مهن بالوادي الجديد أول مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان: بدء قبول طلبات التدريب على 8 مهن بالوادي الجديد أول مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، أنه بهدف توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة في جميع المحافظات، سيتم أول مارس المقبل بدء الدورة التدريبية المجانية على 8 مهن لـ "كهرباء التركيبات والتوصيلات، وخراطة المعادن، والتبريد والتكييف، ولحام الكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة العامة، والتفصيل والخياطة، وصيانة التليفون المحمول"، وذلك بمركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة التابع لمديرية القوى العاملة بالوادي الجديد.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن هذه الدورات تتم مجانيا، سعيا لتوفير عمالة فنية للدخول في سوق العمل والمشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، ومنها مشروع إنشاء مجمع الصناعات بفوسفات أبو طرطور والذي يحتاج إلى العديد من العمالة الفنية.

وأشار إلى أن الدورة تستمر لمدة 45 يوما، ومن أهم المميزات التي يحصل عليها المتدرب، هي توفير ملابس للتدريب، والحصول على شهادة تدريب، ويتم قبول طلبات المتدربين بمكتب تشغيل الخارجة، ومركز التدريب المهني بالخارجة.